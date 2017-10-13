Вячеслав Фетисов: "Планирую обсудить проблемы российских олимпийцев с ВАДА, МОК, ООН и ЮНЕСКО"

Спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов считает, что на данный момент важна тема участия российских спортсменов на Олимпийских играх. Фетисов также добавил, что планирует обсудить проблемы российских олимпийцев с ВАДА, МОК, ООН и ЮНЕСКО.

– У меня есть план, сейчас я занимаюсь подготовкой писем и обращений к международным организациям о том, что у нас появилась новая должность, – цитирует ТАСС Фетисова. – Планирую сразу поехать на встречи с главами этих организаций – ВАДА, ООН, ЮНЕСКО и МОК. Для нас сейчас важна тема участия наших спортсменов на Олимпийских играх – обстановка не очень хорошая, но попробую разобраться в ситуации. Необходимо понять, что на самом деле происходит, и как мы можем разрешить эту ситуацию.

Первая задача это встретиться с гендиректором ВАДА Оливье Ниггли, мы с ним знакомы давно. Затем постараюсь побыстрее встретиться с руководством ЮНЕСКО.