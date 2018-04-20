Вячеслав Фетисов: "Мутко выгнал всех "фетисовских" людей, кроме одного - Родченкова"

Легендарный хоккеист, которому сегодня исполнилось 60 лет, Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" рассказал о появлении в российском спорте Григория Родченкова, который в последствии стал информатором ВАДА​. Также он отметил, что Виталий Мутко, когда стал министром спорта, не стал увольнять Родченкова.

– Мутко сказал, что появление во главе Московской антидопинговой лаборатории фигуры Григория Родченкова произошло при вас. Как это произошло?

– Я этих слов не слышал. Назначение людей, которые занимаются конкретными направлениями, – это не единоличное решение руководителя отрасли, а коллективное. Без обсуждения и серьезных рекомендаций оно не принимается. Насколько помню, в то время науку, медицину и антидопинговую политику возглавляла Наталья Паршикова, и предложение пришло от нее. Николай Дурманов в интервью вашей газете говорил, что это было решение экспертного совета, которое приняли единогласно. Если вы наберете фамилию "Родченков" в Википедии, то увидите, что он работал в московской лаборатории еще в 1988 году. То есть человек с образованием, с определенным талантом, давно был в этой системе.

Одной из моих главных задач было встроить российский спорт в мировую антидопинговую систему. Что и было успешно сделано, иначе право проведения Олимпийских игр, Универсиады, чемпионатов мира нам никто бы не дал. Лаборатория аккредитовывается ВАДА не только по наличию оборудования, но и по тем людям, которые там работают. Все это соответствовало требованиям.

Эта тема требует постоянного контроля, и были люди, которые ей занимались. Мы контролировали этого человека, который, судя по всему, был склонен к каким-то действиям. Тем не менее у нас с ним проблем не было, никто ему никаких команд не давал. Олимпиада 2006 года в Турине прошла для России чисто, и, если бы у нас были сегодняшние проблемы, нам никто не дал бы провести Сочи.

– Что же произошло дальше?

– Как факт могу сказать, что Виталий Леонтьевич, придя к управлению российским спортом, выгнал всех "фетисовских" людей, включая замов, начальников управлений. Как я уже говорил, в том числе Крутова с Макаровым. Володя потом не справился с нервами, мы его потеряли.

Мутко выгнал всех, кроме одного. По фамилии Родченков. Я ушел от руководства российским спортом в мае 2008-го. Пришел министр со всеми властными полномочиями. Почему он его оставил? Причем даже после того, как Родченков был обвинен вместе со своей сестрой во всех тех вещах, о которых мы потом узнали? Более того, как мне докладывали, он на всех мероприятиях, корпоративах Минспорта сидел по правую руку от министра. Писал ему стихотворения и оды. У меня такого близкого общения с Родченковым не было – чисто рабочие отношения. И я не мог давать ему никаких распоряжений и приказов, чтобы делать что-то не то. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью вторая часть интервью Фетисова //

Первая часть интервью Фетисова