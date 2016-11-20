12:01 | ДОПИНГ

Вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря

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Вторая часть доклада Ричарда Макларена будет опубликована 9 декабря, сообщает официальный твиттер ВАДА. Первая часть доклада о применении допинга в российском спорте была опубликована 18 июля. В частности, в нем утверждалось, что в России действовала программа махинаций с допинг-пробами во время, а также до и после Олимпиады-2014 в Сочи. На основании доклада ряд российских спортсменов не были допущены до Игр в Рио, а на Паралимпиаду-2016 не поехала вся сборная России. Кроме того, от работы были отстранены чиновники, фигурировавшие в докладе. В их числе - заместитель министра спорта Юрий Нагорных.

- Макларен работает независимо от ВАДА, мы никак не контролируем и не давим на него, - сказал гендиректор ВАДА Оливье Ниггли.

Ранее стало известно, что Россия сможет дать объяснения по докладу Макларена.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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акробат

да пусть подотрется им

12:48

Jaroslav-13 - McLaren - the best

«Инсайд» для второй части доклада Макларена предоставили бывшие сотрудники московской лаборатории Соболевский и Мигачёв, которые после переезда в США стали «мужем» и «женой»!Лол.

12:13

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