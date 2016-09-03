ВТБ проведет консультацию с Минспортом относительно иска к ВАДА

Банк ВТБ проведет консультацию с Министерством спорта России относительно иска ко Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), чтобы не причинить вреда российскому спорту. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

- Относительно иска к ВАДА я посоветуюсь с Минспортом, - цитирует ТАСС Костина. - Необходимо понять, что будет делать государство, чтобы не выпадать из общего контекста. Мне хотелось бы помочь, а не мешать, но наша позиция очень проста - мы искренне поддерживали IAAF. Уверен, что нас "замазали" абсолютно незаслуженно.

Напомним, в феврале Костин заявил, что ВТБ рассматривает возможность подачи иска к WADA из-за обвинений в причастности банка к допинговому скандалу. Позже банк приостановил процедуру подачи иска, чтобы не обострять ситуацию с вопросом допуска российских атлетов к Олимпиаде-2016 в Рио- де-Жанейро