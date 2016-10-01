С сегодняшнего дня вступил в силу полный запрет на мельдоний. В июле ВАДА разрешило в течение переходного периода в три месяца выступать спортсменам, у которых содержание вещества в организме не превышало 1 микрограмм на миллилитр.

Причиной было то, что очень многие попались на приеме препарата (особенно представителей России). При этом сроки выведение его из организма до конца изучены не были. Большинство спортсменов в итоге были оправданы, если не было найдено доказательств, что они принимали мельдоний после 1 января 2016 года, когда он был впервые запрещен.

Теперь любое содержание мельдония в допинг-пробе, сданной с 1 октября, приведет к дисквалификации в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.