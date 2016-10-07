Всемирная ассоциация ученых по борьбе с допингом встала на защиту ВАДА в споре с МОК

Всемирная ассоциация ученых, работающих в сфере антидопинга (WAADS), встала на защиту Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в его споре с Международным олимпийским комитетом (МОК).

На основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена от участия в Паралимпиаде была отстранена вся сборная России, а также ряд российских спортсменов не был допущен до Олимпиады-2016. Также в отчете независимой комиссии Россию обвиняли в махинациях с допингом во время Игр-2014 в Сочи. В октябре вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший раскритиковал ВАДА, сравнив его работу с известной библейской историей из Ветхого Завета о Содоме и Гоморре.

"WAADS известно о напряженных отношениях между ВАДА и МОК, - говорится в сообщении на сайте WAADS. - Мы осуждаем попытки подорвать доверие к ВАДА и считаем эти попытки контрпродуктивными. Обвинения со стороны МОК, что именно ВАДА несет ответственность за работу российской антидопинговой лаборатории, являются несправедливыми. Известно, что ВАДА пыталось отозвать аккредитацию этой лаборатории еще до Игр-2014 в Сочи. Мы поддерживаем ВАДА и выступаем против попыток подорвать роль и лидерство организации. Никто не сможет извлечь выгоды из этих внутренних распрей. Мы призываем все заинтересованные стороны: ВАДА, членов олимпийского движения, правительства, антидопинговые органы, спортсменов и ученых перегруппироваться и выступить единым фронтом".