Все участники турниров под эгидой РФС с 2019 года обязаны пройти антидопинговое обучение

Член медицинского комитета РФС Константин Моденов заявил, что все участники соревнований, проводимых под эгидой союза РФС, к началу нового сезона-2019/20 обязаны пройти антидопинговый образовательный курс.

– В 2019 году к началу нового соревновательного сезона прохождение образовательного антидопингового курса станет обязательным для всех участников соревнований, проводимых под эгидой РФС, – цитирует ТАСС Моденова. – Эта норма будет прописана в регламенте.

Российский футбольный союз намерен максимально охватить образовательными программами детских тренеров и родителей с помощью индивидуальной рассылки проведения тематических конференций и семинаров.

Около 1000 врачей, футболистов и тренеров (в том числе все врачи РПЛ и Олимп-ФНЛ, а также тренеры команд первого дивизиона) уже прошли специальный образовательный онлайн-курс Российского антидопингового агентства.