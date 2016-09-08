Все расследования относительно допинга в России должны завершиться до декабря

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в интервью "Коммерсанту" выразил уверенность в том, что расследования, которые касаются допинга в российском спорте, завершатся до декабря 2016 года.

Ранее российские паралимпийы были отстранены от участия в международных соревнованиях, основываясь на выводах независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), по мнению которого в стране работала организованная система по применению допинга.

- До зимней Олимпиады в Пхенчхане остается полтора года. И, похоже, велик риск, что претензии к российским спортсменам снова возникнут, когда уже не будет времени должным образом на них реагировать.

- Были определены сроки, все расследования должны завершиться до декабря этого года. Я думаю, так и будет.

- Как идет подготовка к зимним Олимпийским играм 2018 года?

- Зимний сезон только начинается, но программы ОКР по содействию подготовке наших спортсменов уже утверждены. Хотя прошлый сезон был и не такой успешный, как олимпийский 2014 год, но в некоторых видах мы видим серьезные успехи и достижения, где-то - настоящие прорывы. Например, в конькобежном спорте, где взошла звезда Павла Кулижникова. Появились новые лидеры в фигурном катании. Да и в целом практически во всех видах у нас есть сильные спортсмены.