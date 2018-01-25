Врач молодежной женской сборной России наказан за положительные допинг-пробы гандболисток

Врач молодежной женской сборной России по гандболу был наказан за то, что у трех игроков были выявлены положительные допинг-пробы на чемпионате Европы 2017 года.

19 января антидопинговое подразделение Европейской федерации гандбола (EHF) дисквалифицировала Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину 20 месяцев из-за допинг-проб, которые были взяты во время чемпионата Европы, проходившем с 27 июля по 6 августа в Словении, и дали положительный результат. Позже срок дисквалификации российских гандболисток был сокращен на три месяца.

– Вы знаете ситуацию с молодежной сборной по гандболу. Именно врач был наказан, – приводит ТАСС слова генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

Срок дисквалификации гандболисток российской молодежки сокращен на 3 месяца //

ФГР: молодежная сборная России сохранила серебро чемпионата Европы-2017,

наказание касается только гандболисток