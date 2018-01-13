Спортивный юрист Артем Пацев назвал неправильным проводить допрос бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова без видеосвязи. Пацев также добавил, что вопрос участия Родченкова в разбирательстве CAS может решиться в последний момент

– Решать, принимать такие условия или нет, арбитру CAS. Мы не считаем такие условия правильными, в связи с чем уведомили CAS о своей позиции, – цитирует ТАСС Пацева. – В CAS все на добровольной основе, и, конечно, речи о том, что за Родченковым отправят приставов, идти не может. Вариант участия Родченкова в разбирательстве технически вообще может решиться за пять минут до заседания, в этом отношении дедлайна нет.

Он вообще может не участвовать, суд может пройти и без него, но в зависимости от его участия может меняться законодательная база. Показания Родченкова – один из видов доказательств, на котором строится процесс. Если он, свидетель со стороны Международного олимпийского комитета, не может представить свои доказательства в удобном для арбитра виде, то он считается не предоставившим эти доказательства.

Принудить Родченкова выступать очно, или по видеосвязи CAS не может. Но арбитры могут сказать, что примут эти доказательства только тогда, когда Родченков сам представит свои показания. Например, хотя бы по видеосвязи.

Напомним, что 12 января немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил, что дистанционный опрос Родченкова будет проходить без видеотрансляции в целях безопасности.