Власти США начали расследование в отношении одного из информаторов фильма ARD о допинге в России

Власти США начали расследование в отношении спортивного агента Андрея Баранова, утверждает The New York Times. Баранов, который проживает в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, был одним из информаторов расследования дела об использовании допинга российскими легкоатлетами. Баранов подозревается во взяточничестве и коррупции, утверждает издание со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ходом расследования.

На данный момент Баранову не было предъявлено никаких обвинений, в прошлом он был информатором, который помог раскрыть обман и коррупцию в легкой атлетике. Сам Баранов категорически отрицает свою причастность к преступной деятельности. По его словам, он ничего не знает о расследовании. Баранов подчеркнул, что никогда не давал взяток организатором марафонов и никогда не регистрировал использующих допинг атлетов на соревнования в США.

Представитель нью-йоркского марафона подчеркнул, что никто в организации не получал взяток от Баранова, и что организаторы не знают о какой-либо преступной деятельности в рамках соревнования. Сообщается, что в ходе этого расследования уже был допрошен Григорий Родченков - бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, который бежал в США.