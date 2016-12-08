Власти Молдавии требуют у попавшихся на допинге спортсменов вернуть премии

Министр молодежи и спорта Молдавии Виктор Зубку сообщил, что ведомство потребует от штангистов Кристины Йову и Анатолия Кырыку вернуть денежное вознаграждение, полученное ими за бронзовые медали Олимпиады-2012. Ранее МОК после перепроверки допинг-проб спортсменов аннулировал их результаты. В их анализах был найден туринабол. Сумма премии, выплаченной каждому из тяжелоатлетов, составляет 80 тысяч евро.

- Мы проведем служебное расследование по данному инциденту, - приводит ТАСС слова Зубку. - Если эти обвинения подтвердятся, мы предпримем все необходимые действия для возврата государственных денег, выделенных этим спортсменам.