15:31 | ДОПИНГ

Власти Молдавии требуют у попавшихся на допинге спортсменов вернуть премии

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Министр молодежи и спорта Молдавии Виктор Зубку сообщил, что ведомство потребует от штангистов Кристины Йову и Анатолия Кырыку вернуть денежное вознаграждение, полученное ими за бронзовые медали Олимпиады-2012. Ранее МОК после перепроверки допинг-проб спортсменов аннулировал их результаты. В их анализах был найден туринабол. Сумма премии, выплаченной каждому из тяжелоатлетов, составляет 80 тысяч евро.

- Мы проведем служебное расследование по данному инциденту, - приводит ТАСС слова Зубку. - Если эти обвинения подтвердятся, мы предпримем все необходимые действия для возврата государственных денег, выделенных этим спортсменам.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3853900

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zvovs

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zvovs

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