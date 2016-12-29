13:28 | ДОПИНГ

Владимир Уйба: "Сборная России – самая "чистая"

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба обвинил ВАДА в двойных стандартах. Он подчеркнул, что сейчас российский спорт совершенно чист.

– С допингом мы боремся совершенно жестко, – цитирует "Р-Спорт" Уйбу. – Наверное, у нас сегодня самая "чистая" сборная по сравнению с теми, где под эгидой терапевтического исключения (TUE) применяются запрещенные препараты. Мы проводим углубленные медицинские обследования, мы не занимаемся допингом и антидопингом, но собираем анамнез атлетов.

Спортсмены говорят докторам, что они принимают. Я официально заявляю, что наша сборная самая "чистая", если подходить ко всем командам с одним мерилом. Это инструмент, который ВАДА избрало, чтобы нас долбать по голове

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http://rsport.ru/olympic_games/20161229/1114387575.html

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