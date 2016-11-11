13:46 | ДОПИНГ

Владимир Сальников: "Случай Мельникова действительно вопиющий"

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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подчеркнул, что случай применения допинга пловцом Виталием Мельниковым является вопиющим. Россиянин во второй раз в своей карьере попался на употреблении запрещенных препаратов, за что получил дисквалификацию сроком на восемь лет.

- Я согласен с тем, что случай Мельникова действительно вопиющий, и налицо нарушение антидопингового законодательства. ВФП всегда заявляла о своем жестком отношении к нарушению антидопингового законодательства, - приводит "Р-Спорт" слова Сальникова. - И такие случаи неприемлемы, соответствующее жесткое наказание вынесла FINA.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161111/1112105834.html

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