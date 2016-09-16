17:07 | ДОПИНГ

Владимир Путин: "Взлом базы данных ВАДА не может не быть интересным мировой общественности"

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Президент России Владимир Путин рассказал, что он не одобряет действия хакеров, которые взломали базу данных ВАДА. Путин отметил, что обнародованные факты не могут не заинтересовать общественность.

– Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего, спортивной общественности, – приводит слова Путина "Р-Спорт". – Возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160916/1082237979.html

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