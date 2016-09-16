Владимир Путин: "Взлом базы данных ВАДА не может не быть интересным мировой общественности"

Президент России Владимир Путин рассказал, что он не одобряет действия хакеров, которые взломали базу данных ВАДА. Путин отметил, что обнародованные факты не могут не заинтересовать общественность.

– Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего, спортивной общественности, – приводит слова Путина "Р-Спорт". – Возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр.