Владимир Путин: "Власти России доведут до конца работу по борьбе с допингом"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти страны обязательно доведут до конца работу по борьбе с допингом. Об этом он сказал главе Независимой антидопинговой комиссии Виталию Смирнову.

– Виталий Георгиевич, Вы знаете о том, что предпринимается в рамках борьбы с допингом в РФ, – обратился Путин к Виталию Смирнову в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". - Мы доведем это обязательно до конца. (ТАСС)