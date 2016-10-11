19:27 | ДОПИНГ

Владимир Путин: "Власти России доведут до конца работу по борьбе с допингом"

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти страны обязательно доведут до конца работу по борьбе с допингом. Об этом он сказал главе Независимой антидопинговой комиссии Виталию Смирнову.

Виталий Георгиевич, Вы знаете о том, что предпринимается в рамках борьбы с допингом в РФ, – обратился Путин к Виталию Смирнову в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". - Мы доведем это обязательно до конца. (ТАСС)

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3696194

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