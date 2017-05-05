Владимир Путин: "Терапевтические исключения – это проблема"

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что в России никогда не было и не будет государственной системы поддержки допинга. Отвечая на вопросы британского журналиста, автора "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвида Миллера, глава государства отметил, что Россия готова к открытому сотрудничеству с МОК и ВАДА.

– Насколько вы уверены в том, что российские спортсмены и общество признают и поддержат необходимость строгого соблюдения антидопинговых правил ВАДА, которые действуют во всем мире?

– В настоящее время мы разрабатываем полностью новую систему противодействия допингу в России. Мы создали независимую антидопинговую комиссию, а агентство РУСАДА и лаборатории, проводящие тесты, более не находятся под контролем Министерства спорта, получив полную автономию, – точно так же, как и во многих других странах.

Я полагаю, что начатые положительные процессы реформы антидопинговых структур необратимы. Мы также должны прислушиваться к тому, что говорит ВАДА, поскольку мы должны признать, что у нас было несколько доказанных нарушений антидопинговых правил. Это недопустимо! Мы сделаем все, чтобы организовать эффектную и плодотворную работу со всеми нашими партнерами, включая ВАДА и МОК. Надеюсь, у них такие же намерения.

В то же время важно понимать, что международная антидопинговая система не является совершенной. Этот факт признали лидеры олимпийского движения. Одна из серьезных проблем – использование терапевтических исключений. Мы не хотим, чтобы спорт стал соревнованием между различными видами стимуляторов, большинство из которых опасны для здоровья спортсменов, не так ли?!

Россия готова к открытому и последовательному участию в работе над совершенствованием глобальной антидопинговой системы. Хочу вновь повторить то, что мы говорили всегда: Россия никогда не имела, и я надеюсь, никогда не будет иметь государственной системы поддержки допинга. Наоборот – мы будем бороться с допингом.

Как я и сказал, мы открыты для сотрудничества с МОК, ВАДА и другими международными организациями, которые могут помочь нам в разработке нашей новой антидопинговой системы. Мы полагаем, что начать новую систему можем только в успешном сотрудничестве с ВАДА и МОК. В отношениях с ВАДА мы придерживаемся и продолжим придерживаться принципов и правил этой организации, включая финансовые обязательства перед олимпийским движением.