Владимир Путин: "Нельзя делать из олимпийского движения задний двор грязной политической кухни"

Президент России Владимир Путин считает, что мировой спорт нельзя превращать в задний двор грязной политической кухни. Он заверил, что Россия продолжит работать с международными спортивными организациями

- Вот это все, конечно, очень печально, - цитирует "Р-Спорт" Путина. - Ни в коем случае нельзя превращать мировой спорт, олимпийское движение в задний двор какой-то грязной политической кухни. Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно, и мы будем это делать.