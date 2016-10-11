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Владимир Путин: "Может быть, спортсменов с хроническими заболеваниями нужно выделить в отдельную категорию?"

Владимир ПУТИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Владимир ПУТИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Россия – спортивная держава" подчеркнул, что необходимо обеспечить чистоту спорта, передает из Коврова спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. При этом Глава государства отметил, что РФ должна быть уверена в качестве проводимых работ.

 
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- Надо обеспечить чистоту спорта, - начал Путин. - Говоря об этом, мы имеем в виду не только политику, но и борьбу с допингом. Спорт должен быть вне допинга. Но мы должны быть уверены в том, как ведется работа в этой сфере, когда и кого проверяют, каковы результаты проверок, что сделано по их результатам.

Мы видим, сколько разрешений по медицинским показателям получают некоторые спортсмены. Надо понять, что с этим сделать. Ведь мы можем столкнуться с тем, что все рекорды будут за спортсменами, страдающими хроническими заболеваниями. Может, их выделять в отдельную категорию, отдельно считать их очки и секунды. У меня нет ответа, но над этим нужно подумать. Это очевидно.

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qwe20

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