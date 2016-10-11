Владимир Путин: "МОК и ВАДА должны обсудить проблему спортсменов, легально применяющих запрещенные препараты"

Президент России Владимир Путин заявил, что МОК и ВАДА необходимо обсудить вопросы применения некоторыми спортсменами легально запрещенных препаратов по терапевтическим исключениям.

– Конечно, мы очень рассчитываем на то, что в ходе дискуссий и в МОК, и в ВАДА будут обсуждаться вопросы, которые не могут сегодня не обсуждаться, – сказал Путин, обращаясь к Виталию Смирнову, в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". – Здесь нужно спокойно, в дружеском таком, профессиональном ключе с коллегами поговорить, обсуждать это. Я очень рассчитываю, что и ваша работа, и работа других коллег, уважаемых очень нами – из ВАДА и из Международного олимпийского комитета, приведет хоть к какому-то движению в этом направлении в решении этой проблемы. (ТАСС)