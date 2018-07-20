Владимир Путин: "Цели антидопинговой комиссии достигнуты, РФ ждет встречных шагов ВАДА и МОК"

Президент России Владимир Путин отметил успехи в реализации национального плана страны по борьбе с допингом в спорте, Москва ждет встречных шагов от международных организаций.

- Отмечу результативность общественной независимой антидопинговой комиссии под руководством почетного члена МОК Виталия Смирнова, - отметил Путин на совместном заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и оргкомитета "Россия-2018. - Поставленные цели достигнуты, все конструктивные требования ВАДА и МОК учтены. Ожидаем встречных шагов от наших партнеров.