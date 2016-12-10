Владимир Потанин: "Для решения проблемы доклада Макларена нужно активнее привлекать наше спортивное наследие"

Президент "Норильского никеля", глава компании "Интеррос", являющейся соучредителем КХЛ, Владимир Потанин выразил сожаление по поводу ситуации с докладом Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Накануне была представлена вторая часть доклада, в которой, в частности, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.

- Я могу только сожалеть, что мы оказались в такой ситуации, и надеяться, что она рассосется, - цитирует "Р-Спорт" Потанина. - Но для этого вопросом должны заняться профессионалы. В России много спортсменов, которых уважают, любят и ценят во всем мире – того же Вячеслава Фетисова, Ирину Роднину. Я убежден, что мы должны активнее привлекать наше лучшее спортивное наследие для того, чтобы преодолеть эту проблему.