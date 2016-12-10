12:46 | ДОПИНГ

Владимир Потанин: "Для решения проблемы доклада Макларена нужно активнее привлекать наше спортивное наследие"

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Президент "Норильского никеля", глава компании "Интеррос", являющейся соучредителем КХЛ, Владимир Потанин выразил сожаление по поводу ситуации с докладом Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Накануне была представлена вторая часть доклада, в которой, в частности, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.

- Я могу только сожалеть, что мы оказались в такой ситуации, и надеяться, что она рассосется, - цитирует "Р-Спорт" Потанина. - Но для этого вопросом должны заняться профессионалы. В России много спортсменов, которых уважают, любят и ценят во всем мире – того же Вячеслава Фетисова, Ирину Роднину. Я убежден, что мы должны активнее привлекать наше лучшее спортивное наследие для того, чтобы преодолеть эту проблему. 

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Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161210/1113520754.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rostovchanin

Просто смешно!? Уж лучше молчать, чем говорить подобную глупость.

13:25

Джин_SM(v3)

Нормально, чё... Спрятаться за спинами уважаемых спортсменов?А может просто порядок навести?!

13:15

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