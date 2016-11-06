Владимир Леонов: "У ВАДА не было претензий по организации Универсиады и ЧМ по водным видам спорта"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подчеркнул, что у ВАДА не было вопросов к организаторам Универсиады-2013 и чемпионата мира по водным видам спорта-2015. Ранее независимая комиссия ВАДА опубликовала отчет о допинге в российском спорте. Среди прочих рекомендаций комиссия посоветовала изучить возможность переноса из России международных соревнований.

- Не было ничего такого, собственно, кроме появления вот этой информации в неких отчетах, - цитирует "Р-Спорт" Леонова. - У нас все было сделано согласно регламенту. Тут работали иностранные специалисты по антидопингу, и невозможно было слукавить в этой ситуации. Мы сразу сказали, что если есть какие-то вопросы, мы готовы посодействовать в этой ситуации, но кроме вброса информации ничего не было. Никаких запросов или даже вопросов к нам не было тоже.