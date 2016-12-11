Владимир Леонов: "Организаторам Универсиады-2013 оправдываться не за что"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов с возмущением прокомментировал информацию доклада Ричарда Макларена о подмене допинг-проб на Универсиаде-2013. Леонов был руководителем генеральной дирекции соревнований, прошедших в Казани.

- Непонятная история, – цитирует "Бизнес online" Леонова. – Если вспоминать нашу работу по выявлению антидопинговых нарушений, то мы тогда все делали в соответствии с регламентом, собирали и отправляли пробы в антидопинговые лаборатории. Все, что происходило с допинг-пробами в дальнейшем – это не наша зона ответственности. Три года прошло с проведения Универсиады, никаких запросов по отношении к нам, никаких претензий не было, и тут эти голословные обвинения. Более того, мы и сейчас не можем выступать с какими-то комментариями по ситуации, поскольку никакой конкретики в обвинениях нет. Не объясняться, не оправдываться нам не за что.