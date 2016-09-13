Владимир Камельзон: "Возможное отстранение сестер Уильямс теннис не остановит"

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон заявил, что возможное отстранение сестер Серены и Винус Уильямс не уничтожит теннис. Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят и сестры Уильямс.

– Уйдет Серена – ничего смертельного для мирового тенниса не будет, – приводит "Р-Спорт" слова Камельзона. – Мне очень жаль, я как профессиональный человек уважаю титулы людей, которые заработаны в боях. Серена – легендарный человек, как и Мария Шарапова. Шарапову вывели из мирового тенниса искусственно. Именно она звезда номер один. Даже Серена не такая популярная, как Шарапова, но теннис продолжает жить без нее.

Серене 34 года. Так или иначе, мы через короткое время ее больше не увидим. Ее сестра тоже не носит глобального значения – пришли новые люди: Ангелик Кербер, Дарья Касаткина. Свято место пусто не бывает. Это их возможное отстранение теннис не остановит.

ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?