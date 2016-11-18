Владимир Брынзак: "Наказание Абрамовой за мельдоний несправедливо, но апелляция ничего не даст"

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подчеркнул, что организация еще не определилась с подачей апелляции на отстранение Ольги Абрамовой за употребление мельдония. Ранее IBU дисквалифицировал спортсменку до 4 февраля 2017 года за положительную допинг-пробу.

- Конечно, понимаем, что случилась несправедливость, - приводит "СЭ в Украине" слова Брынзака. - Ведь одно дело, если бы спортсменка действительно была виновна, и совсем другое - когда она очевидно стала жертвой обстоятельств. Смотрите: использование мельдония у Абрамовой обнаружили еще 10 января (запрет на него вступил в силу с 1 января), а последующие исследования показали, что в отдельных случаях он может сохраняться в организме более полугода. То есть, утверждение Ольги, что последний раз она применяла его в разрешенный период, полностью подтверждается.

Соответственно, мы считаем ее наказание несправедливым. Однако надежда на успех в случае подачи апелляции равна почти нулю. Ведь, как правило, солидные организации свои решения не меняют. Поэтому денег потратить потребуется немало, а пользы... Вот и думаем.

- Но ведь в любом случае Абрамова не проходила полноценный тренировочный цикл в составе украинской сборной, и даже если IBU отменит свое решение уже завтра - набрать оптимальную форму и вновь выступать она наверняка сможет не скоро?

- Это так, однако чем раньше Ольга вернется в строй - тем раньше она выйдет на приемлемый уровень. А так получается, что уже через два дня после окончания срока ее дисквалификации стартует чемпионат мира в австрийском Хохфильцене и, естественно, Абрамова там однозначно не выступит. К тому же, повторю, отбывание дисквалификации может лишить ее возможности принять участие в Играх-2018.