10:00 | ДОПИНГ

Виталий Степанов: "Юлия никогда не пыталась попасть на Олимпиаду любой ценой"

0
0
0
2

Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов подчеркнул, что его жена, легкоатлетка Юлия Степанова, не пыталась любой ценой принять участие в Олимпиаде-2016 в Рио.

Супруги выступили основными информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом. Сегодня они встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Степанова получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

- Мы не почувствовали, что МОК пытается компенсировать нам недопуск Юлии на Олимпиаду, - цитирует Insidethegames.biz Степанова. - Она получила допуск от ИААФ как нейтральный спортсмен, но МОК не позволил ей поехать на Игры. Мы не были довольны этим решением, но уважаем его и хотим двигаться вперед. Мы никогда не пытались попасть в Рио любой ценой. 

Уверен, сейчас МОК действительно хочет воспользоваться нашими знаниями и поддержать Юлию в ее карьере как чистого спортсмена. Мы хотим показать другим, что нужно бороться с допингом.

0
0
0
2
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

rad19

фу тошнит от них

11:43

индеец_Джо

"недопуск Юлии на Олимпиаду!...зачем эта казуистика в виде "недопуска"? Её уровень показал "допуск" " без отбора на ЧЕ и это 2.03-2.04. Нормальный такой уровень "чистого спортсмена".

10:43

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ