Виталий Степанов: "Юлия никогда не пыталась попасть на Олимпиаду любой ценой"

Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов подчеркнул, что его жена, легкоатлетка Юлия Степанова, не пыталась любой ценой принять участие в Олимпиаде-2016 в Рио.

Супруги выступили основными информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом. Сегодня они встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Степанова получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

- Мы не почувствовали, что МОК пытается компенсировать нам недопуск Юлии на Олимпиаду, - цитирует Insidethegames.biz Степанова. - Она получила допуск от ИААФ как нейтральный спортсмен, но МОК не позволил ей поехать на Игры. Мы не были довольны этим решением, но уважаем его и хотим двигаться вперед. Мы никогда не пытались попасть в Рио любой ценой.

Уверен, сейчас МОК действительно хочет воспользоваться нашими знаниями и поддержать Юлию в ее карьере как чистого спортсмена. Мы хотим показать другим, что нужно бороться с допингом.