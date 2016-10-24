Виталий Степанов: "Благодаря МОК мы можем продолжать борьбу с допингом"

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Виталий Степанов поблагодарил Международный олимпийский комитет (МОК) за оказанную поддержку. Он вместе с женой – легкоатлеткой Юлией Степановой – встретились с президентом организации Томасом Бахом. После этого спортсменка получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

Напомним, Степановы выступили основными информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

– Нам дали возможность встретиться с президентом МОК Томасом Бахом, – приводит Inside the Games слова Степанова. – Мы счастливы, что сейчас находимся в положении, которое позволяет продолжить борьбу с допингом и рассказать о нашем российском опыте. Мы благодарны МОК за эту возможность.