Виталий Смирнов: "Жуков сделает все, чтобы антидопинговый закон был принят до конца года"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов рассчитывает, что закон о регулировании борьбы с допингом будет принят до конца года.

– Одна из главных задач – законодательная поддержка. Нужно усилить ответственность за склонение и употребление допинга, особенно среди молодежи, в том числе ввести уголовную ответственность, – цитирует "Р-Спорт" Смирнова. – В думе в первом чтении приняты поправки в законодательство. И на очередном заседании после выборов в думу это будет приоритетный вопрос, поскольку глава ОКР Жуков является вице-спикером, он заверил, что сделает все, чтобы принятие закона было уже в этом году.

Мы должны подготовить план борьбы с допингом, выстроить его осуществление. Мы готовы выстроить абсолютно прозрачную систему. Употребление допинга недопустимо, и мы будем бороться. Та ситуация, которая есть сейчас, назревала. Еще накануне Игр (2010 года) в Ванкувере (на тот момент глава МОК) Жак Рогге заявил, что поднимались вопросы о случаях применения допинга российскими спортсменами. И он говорил, что мы предупредили российскую сторону, и если ответа не будет, могут последовать санкции. К сожалению, этому предупреждению должного внимания не было уделено.

Мы рассчитываем на помощь представителей ВАДА, которые тут присутствуют. У нас очень хорошие контакты, чтобы эту работу осуществлять. Было бы неплохо, чтобы государство помогало грантами тем, кто проводит разъяснительную работу. Будем использовать международный опыт, который есть. Эрнст заверил, что телевидение будет оказывать нам необходимую помощь.