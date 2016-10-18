Виталий Смирнов: "Жуков перестает быть членом МОК в случае ухода с поста президента ОКР"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов сообщил, что с уходом Александра Жукова с поста президента ОКР Россия может лишиться представительства в МОК.

– Ситуация с отставкой с поста главы ОКР Александра Жукова не помешает восстановлению РУСАДА?

– Нет, этот процесс идет своим чередом. Однако здесь другая проблема – Жуков перестает быть членом МОК в случае его ухода с поста президента ОКР. Он был избран по квоте для руководителей национальных олимпийских комитетов, и его мандат будет прекращен в день его отставки из ОКР.

– А если он, например, станет вице-президентом ОКР?

– Тогда надо заново пройти всю процедуру выборов в МОК. Его переизбрание могло бы произойти на сессии МОК в Лиме в сентябре 2017 года, но заявку необходимо подать до апреля следующего года. Тогда мы лишаемся места в МОК минимум на полгода без гарантированного переизбрания, ведь в международном комитете не любят подобные кульбиты.