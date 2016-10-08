19:01 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Я сторонник того, чтобы ужесточить наказание за допинг"

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Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталий Смирнов поддержал ужесточение наказания за распространение допинга до уголовного. Санкции по допинговым случаям предлагается передать Спортивному арбитражному суду в Лозанне. Предложения саммита ВАДА рассмотрит на встрече совета руководителей в ноябре.

– Я сторонник того, чтобы было ужесточение вплоть до уголовного наказания за распространение допинга, особенно среди несовершеннолетней молодежи, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Кстати говоря, такие меры предусматривает законодательство целого ряда стран, в частности Италии, Германии, Франции и других. Поэтому в данном случае МОК может предлагать такое.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/doping/news/mok-predlozhil-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-doping-1052587/

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