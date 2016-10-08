Виталий Смирнов: "Я сторонник того, чтобы ужесточить наказание за допинг"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталий Смирнов поддержал ужесточение наказания за распространение допинга до уголовного. Санкции по допинговым случаям предлагается передать Спортивному арбитражному суду в Лозанне. Предложения саммита ВАДА рассмотрит на встрече совета руководителей в ноябре.

– Я сторонник того, чтобы было ужесточение вплоть до уголовного наказания за распространение допинга, особенно среди несовершеннолетней молодежи, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Кстати говоря, такие меры предусматривает законодательство целого ряда стран, в частности Италии, Германии, Франции и других. Поэтому в данном случае МОК может предлагать такое.