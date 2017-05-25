10:28 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Я продолжу работу во главе общественной антидопинговой комиссии"

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Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов продолжит возглавлять Независимую общественную антидопинговую комиссию (НОАК). Ранее комиссия опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте, над созданием которого она работала более полугода.

– Я, безусловно, продолжу свою работу. Что касается ее состава, то нам еще предстоит подумать над этим вопросом, над структурой комиссии, – цитирует ТАСС Смирнова. – Надо понять, кто захочет продолжить работу, а кому она уже будет в тягость. Вместе с тем у нас есть четкое представление о том, кто чем должен заниматься.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4280194

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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