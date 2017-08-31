Виталий Смирнов: "Я не встречался с Ганусом, но все идет так, как предложило ВАДА"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов отметил, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был выбран в соответствии с тем, как предлагало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Заседание учредителей РУСАДА, на котором Юрий Ганус был утвержден на посту генерального директора агентства, состоялось сегодня в Москве.

– Все идет так, как предложило ВАДА, в соответствии с этой формулой, – цитирует ТАСС Смирнова. – Я не встречался с ним (с Ганусом), поэтому мне трудно комментировать. ВАДА считает, что возглавлять подобного рода организации должны люди, никак не связанные со спортом, мне это непонятно – как работа в спорте может компрометировать человека? Очевидно, ВАДА виднее, а мы создавать трудности не хотим, будем надеяться, что он будет хорошо выполнять свои функции, а мы, если потребуется, со своей стороны поддержим.