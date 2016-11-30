Виталий Смирнов: "Вопросы по восстановлению московской антидопинговой лаборатории в основном решены"

Глава Независимовй общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что вопросы по восстановлению в правах московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в основном решены. По его словам, есть соответствующее законодательное решение, в том числе о повышении у населения ответственности за правонарушения в этой области.

– Задачи по восстановлению в правах нашего агентства, нашей лаборатории в основном решены, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Есть соответствующее законодательное решение, в том числе о повышении у населения ответственности за правонарушения в этой области. Теперь мы думаем о том, как строить работу нашей комиссии (НОАК) в будущем.

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством независимого эксперта Ричарда Макларена в ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. Была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.