Виталий Смирнов: "Во второй части доклада Макларена не будет новых открытий"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов подчеркнул, что не ожидает во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена новой информации. Отчет будет опубликован 9 декабря. В первой части Макларен обвинил Россию в создании государственной программы махинаций с допинг-пробами во время, а также до и после Олимпийских игр-2014.

- У нас с Маклареном была трехчасовая встреча, я много ему рассказывал о советском и российском спорте, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Я не сторонник ажиотажа вокруг этой публикации. Я не думаю, что там будут новые открытия. У меня такое ощущение, что эта часть не будет такой, какой была первая.



Трудных моментов во время встречи с Маклареном у нас не было. Были вопросы о том, что представляет собой комиссия, какие у нас полномочия, получаем ли мы зарплату. Отметили, что у меня часы за 200 франков и у него тоже.