14:19 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Во второй части доклада Макларена не будет новых открытий"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов подчеркнул, что не ожидает во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена новой информации. Отчет будет опубликован 9 декабря. В первой части Макларен обвинил Россию в создании государственной программы махинаций с допинг-пробами во время, а также до и после Олимпийских игр-2014.

- У нас с Маклареном была трехчасовая встреча, я много ему рассказывал о советском и российском спорте, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Я не сторонник ажиотажа вокруг этой публикации. Я не думаю, что там будут новые открытия. У меня такое ощущение, что эта часть не будет такой, какой была первая.

Трудных моментов во время встречи с Маклареном у нас не было. Были вопросы о том, что представляет собой комиссия, какие у нас полномочия, получаем ли мы зарплату. Отметили, что у меня часы за 200 франков и у него тоже.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798609

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