Виталий Смирнов: "В СССР допинговой системы не было"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов отметил, что на протяжении всей своей карьеры он не сталкивался с государственной поддержкой допинга. По его словам, этого не было и в СССР.

– Говорят, что многие допинговые проблемы нашего спорта тянутся еще с советских времен. Можете это подтвердить как бывший руководитель Госкомспорта и Олимпийского комитета России?

– Я покинул пост президента ОКР в 2001 году, и к тому моменту не то что ни один олимпийский чемпион – ни один участник Игр из нашей страны не был дисквалифицирован за применение допинга на Олимпиадах. Возможно, мне просто повезло, но абсолютно все совещания с руководителями федераций я заканчивал предупреждением: "Смотрите, если в командах появится допинг – не прощу, у меня руки длинные". Да, была история с бромантаном в Атланте-1996, когда исполком МОК принял решение отобрать у нас пять медалей, но мы потом отстояли их в суде. Был еще случай в 1976-м, когда попалась Галина Кулакова. Оказалась, что у нее за два дня до этого умер отец, и она пила успокоительное. Кулакову тогда лишили медали, но позволили ей продолжить выступления.

– То есть государственной допинговой системы в СССР не было?

– Я об этом ничего не знаю. А я занимал руководящие должности в нашем спорте с 1970 года. По этому поводу точно не принималось никаких решений правительства и других государственных органов. У нас не было той системы побед с политическим подтекстом, которая существовала в ГДР.