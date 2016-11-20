13:52 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "В России никогда не было государственной поддержки применения допинга"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов во время заседания совета учредителей ВАДА подчеркнул, что в России нет системы по применению допинга спортсменами. Такое обвинение было выдвинуто независимым экспертом организации Ричардом Маклареном в первой части его доклада. Вторая часть будет опубликована 9 декабря. 

- Я могу гарантировать вам, что все виновные в допинговых нарушениях в нашей стране - спортсмены, тренеры и чиновники - понесут наказание, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Причем последние должны быть наказаны, возможно, даже больше, чем кто-либо еще. Но при всем этом я однозначно утверждаю - в России никогда не было и не могло быть государственной поддержки применения допинга.

Мы не можем также согласиться, когда "чистых" спортсменов привлекают к коллективной ответственности за ошибки их недобросовестных "товарищей". То, что произошло в Рио с российской сборной по легкой атлетике, и особенно с паралимпийцами, - чудовищно несправедливо. "Чистые" спортсмены были лишены главных стартов их жизни.

Проблемы, возникающие с применением допинга, сегодня не есть проблемы отдельно взятой страны. Надо всем вместе взяться за искоренение этого зла. Я рассчитываю на вашу помощь и понимание.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798548

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