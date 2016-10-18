Виталий Смирнов: "У нас сейчас слишком много людей, которые спекулируют на теме "заговора против России"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов в интервью рассказал о встречах с главами МОК и ВАДА по поводу допинга. В то же время чиновник объяснил, как в дальнейшем избежать того, чтобы Россию ассоциировали с допингом.

– Какие требования должна выполнить России для того, чтобы и Бах, и Риди больше не поднимали вопрос о русском допинге?

– В первую очередь мы должны создать в нашей стране новую антидопинговую систему во главе с агентством, которое не будет зависеть от государственных органов и станет получать деньги напрямую из бюджета. Кроме того, президент МОК считает, что нам надо проанализировать прошлые ошибки и сделать выводы на будущее.

– Но многие в России вообще отрицают наличие серьезных допинговых проблем в нашей стране. Несмотря то, что в последние годы из-за допинга были дисквалифицированы более восьми сотен российских спортсменов…

– У нас сейчас слишком много людей, которые спекулируют на теме "заговора против России", не пытаясь разобраться. При этом они напрочь забывают об интересах наших спортсменов, которые могут пострадать в том случае, если ситуацию не удастся нормализовать в ближайшее время. Бах напрямую попросил нашу комиссию совместно с правоохранительными органами разобраться со всеми фактами, которые приводятся в докладе Паунда и в первой части доклада Макларена, и сообщить о принятых мерах в МОК. ВАДА также отдельно попросило нас заняться антидопинговым просвещением спортсменов и тренеров.