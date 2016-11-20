Виталий Смирнов: "У нас есть и даты, и конкретный план следующих действий"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) ОКР Виталий Смирнов отметил, что российская сторона с оптимизмом подходит к ситуации с решением проблем, связанных со сферой антидопинга и взаимодействием со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). По его словам, есть план дальнейших действий.

- У нас есть и даты, и конкретный план следующих действий. Просто пока мы не хотим об этом говорить, потому что это в процессе обсуждения. Но я думаю, что у нас очень оптимистический подход и видение того, что будет происходить в дальнейшем, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова.