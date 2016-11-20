19:32 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "У нас есть и даты, и конкретный план следующих действий"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) ОКР Виталий Смирнов отметил, что российская сторона с оптимизмом подходит к ситуации с решением проблем, связанных со сферой антидопинга и взаимодействием со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). По его словам, есть план дальнейших действий.

- У нас есть и даты, и конкретный план следующих действий. Просто пока мы не хотим об этом говорить, потому что это в процессе обсуждения. Но я думаю, что у нас очень оптимистический подход и видение того, что будет происходить в дальнейшем, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161120/1112513908.html

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