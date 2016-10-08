Виталий Смирнов: "У московской антидопинговой лаборатории будет новый учредитель"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что московская антидопинговая лаборатория будет иметь нового учредителя, есть планы, что им будет солидный российский вуз. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Министерство спорта РФ с 8 октября вышло из состава учредителей РУСАДА.

– Московская лаборатория тоже будет иметь нового учредителя, – цитирует "Р-Спорт" Смирнова. – Мы надеемся, это будет какое-то солидное, известное высшее учебное заведение нашей страны – по аналогии с другими странами.