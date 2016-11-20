Виталий Смирнов: "У меня была продолжительная встреча с Маклареном"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что провел продолжительную встречу с независимым экспертом ВАДА Ричардом Маклареном. 9 декабря будет опубликована вторая часть его доклада. В первой части Макларен обвинил Россию в создании государственной программы махинаций с допинг-пробами во время, а также до и после Олимпийских игр-2014.

- Недавно я имел продолжительную встречу с профессором Маклареном. Наша комиссия также работает с руководителями комиссий МОК, господами Освальдом и Каниве, мы проводим большую работу по повышению эффективности борьбы с допингом в нашей стране, и главный принцип, от которого я никогда не отступлюсь, - это нулевая терпимость к любым проявлениям допинга в спорте. Нам хотелось бы, чтобы изменения в российском обществе происходили даже еще чуть быстрее.

Но в то же время, стремясь к созданию практически идеальной системы у себя в стране, мы считаем, что аналогичные подходы к борьбе с допингом должны быть приняты и во всем мире.