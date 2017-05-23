Виталий Смирнов: "Тестирование спортсменов, которых впервые включают в сборные, еще не применяется нигде"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта отметил, что спортсменов необходимо тестировать, как только они попадают в сборные команды.

Заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта проходит во вторник в Краснодаре. На нем Смирнов представил Национальный план по борьбе с допингом

– Еще одна инновация Национального плана – обязательное тестирование спортсменов, которые впервые включаются в сборные, такое не применяется нигде. Так мы сможем быть уверены в чистоте резервистов. Еще один вопрос – это создание института информаторов. Это непростой вопрос, но дискуссии по этому поводу нужны. Это одно из требований, которое нам предъявляют. При этом мы должны исключить возможность злоупотреблений.

Отдельный вопрос – восстановление членства Паралимпийского комитета России. К сожалению, буквально вчера МПК оставил в силе отстранение ПКР, и окончательное решение по участию команды в Олимпиаде-2018 будет принято в сентябре. И это на фоне положительных отзывов ВАДА о прогрессе в восстановлении антидопинговой системы. Мы все помним возмутительную историю, когда наших спортсменов не допустили на Паралимпиаду, и обязаны сделать все возможное, чтобы не допустить ее повторения. (Елена СОБОЛЬ)