Виталий Смирнов: "Спорт из честного состязания превратился в соревнования тяжелобольных со справками"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта отметил, что спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, следует наказывать материально. По его словам, не важно, сколько пройдет лет, все блага придется вернуть.

Заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта проходит во вторник в Краснодаре.

– Хотел бы остановиться на некоторых положениях плана. Существует несколько причин, побуждающих к употреблению допинга. И не последнее место занимают деньги и карьера, - отметил Смирнов. - В план заложены механизмы взыскания доходов у тех, кто нарушит антидопинговые правила.

Не важно, сколько пройдет лет, все блага придется вернуть. Тот же принцип будет в отношении замещения должностей в сфере спорта. Отбывший дисквалификацию будет ограничен или лишен права занимать такие должности. Таким образом, в случае употребления допинга будет угроза не только спортивной карьере, но и карьере после спорта.

Странно видеть, как российские СМИ делают чуть ли не героев из дисквалифицированных атлетов, описывая, как они тренируют, занимают должности и так далее. Если мы хотим ввести антидопинговую пропаганду, это необходимо закончить. Национальный план предусматривает в случае неоднократных нарушений и то, что федерация может быть лишена аккредитации, это позволит повысить ответственность руководителей федерации в антидопинговой работе.

Одной из самых дискутируемых тем стала выдача терапевтических исключений. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем, что спорт из честного состязания превратился в соревнования тяжелобольных со справками, а также соревнование производителей фармакологии. Система требует серьезного и всестороннего пересмотра, реформирования принципов выдачи терапевтических исключений. В частности, необходим универсальный подход вне зависимости от национальной принадлежности. (Елена СОБОЛЬ)