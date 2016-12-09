Виталий Смирнов: "Сообщил Макларену, что в природе нашего спорта невозможны такие вещи, о которых он говорит"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов рассказал, что при личной встрече с Ричардом Маклареном попытался ему рассказать о российском спорте и допинге в нем. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Наша встреча с Маклареном была в Цюрихе, по его просьбе. Это было месяца полтора назад. Я ему рассказывал, что из себя представляет наш спорт начиная с советских времен и почему в природе нашего спорта невозможны такие вещи, о которых он говорит.

Мы ведем переговоры на эту тему с ВАДА (про назначение Исинбаевой), сегодня я уже гвоорил на эту тему с Риди. Могу сказать о том, что речь идет не о самой Елене, а о поспешности, которая, на их взгляд, имела место. Но вопрос не к нам, у агентства есть учредители – Олимпийский комитет и Паралимпийский комитет. Я их понимаю, они провели заседание за день до Олимпийского собрания, которое проходит раз в год. И естественно, на этом собрании хотелось доложить о реформах. (Наталья МАРЬЯНЧИК)