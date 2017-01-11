Виталий Смирнов: "Россия представит МОК свою оценку окончательной версии доклада Макларена"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что НОАК представит Международному олимпийскому комитету свою оценку окончательной версии доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– У нас есть рекомендация от господина Баха (президента МОК) подготовить от имени страны позицию по докладу Макларена, – цитирует ТАСС Смирнова. – После изучения доклада будет подготовлен соответствующий документ и направлен в дисциплинарную комиссию МОК. Мы собираемся придерживаться этого плана и не реагировать на скоропалительные внешние оценки.

Напомним, что 9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.