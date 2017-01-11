20:15 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Россия представит МОК свою оценку окончательной версии доклада Макларена"

0
0
0

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что НОАК представит Международному олимпийскому комитету свою оценку окончательной версии доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

 
Эксперты ВАДА Ричард ПАУНД и Ричард МАКЛАРЕН проделали немало работы. в результате которой на России обрушился поток допинговых обвинений.NADO лает, караван идет

– У нас есть рекомендация от господина Баха (президента МОК) подготовить от имени страны позицию по докладу Макларена, – цитирует ТАСС Смирнова. – После изучения доклада будет подготовлен соответствующий документ и направлен в дисциплинарную комиссию МОК. Мы собираемся придерживаться этого плана и не реагировать на скоропалительные внешние оценки.

Напомним, что 9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3933473

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ