14:35 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Россия не прячет спортсменов в закрытых городах"

0
0
0

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов подчеркнул, что у России нет намерений скрывать спортсменов от проверок ВАДА в закрытых городах. Замечание по этому поводу было сделано во время собрания учредителей организации, состоявшееся сегодня в Глазго. Допинг-офицеры не могу попасть в такие территориальные образования для проверок российских спортсменов.

- Дорожная карта есть, мы ее получили, в этом плане у нас полный оптимизм, там есть несколько вопросов, которые традиционно нам задают, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Один из них - по поводу закрытых городов. Я понимаю, почему есть подозрения. В этом вопросе есть непонимание того, что представляют собой подобного рода города в нашей стране, да и в некоторых других странах, в том числе и на североамериканском континенте. Недоразумение заключается в том, что там мы якобы прячем своих спортсменов. Это не соответствует действительности.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798625

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ