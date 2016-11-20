Виталий Смирнов: "Россия не прячет спортсменов в закрытых городах"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов подчеркнул, что у России нет намерений скрывать спортсменов от проверок ВАДА в закрытых городах. Замечание по этому поводу было сделано во время собрания учредителей организации, состоявшееся сегодня в Глазго. Допинг-офицеры не могу попасть в такие территориальные образования для проверок российских спортсменов.

- Дорожная карта есть, мы ее получили, в этом плане у нас полный оптимизм, там есть несколько вопросов, которые традиционно нам задают, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Один из них - по поводу закрытых городов. Я понимаю, почему есть подозрения. В этом вопросе есть непонимание того, что представляют собой подобного рода города в нашей стране, да и в некоторых других странах, в том числе и на североамериканском континенте. Недоразумение заключается в том, что там мы якобы прячем своих спортсменов. Это не соответствует действительности.