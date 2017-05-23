Виталий Смирнов: "Россия может выйти из ситуации, создав самую передовую антидопинговую систему"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта отметил, что у России есть шанс стать лидером в борьбе с допингом.

Заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта проходит во вторник в Краснодаре. На нем Смирнов представил Национальный план по борьбе с допингом.

– Российский спорт переживает сложные времена. От того, как мы выйдем из этой ситуации, зависит будущее следующих поколений спортсменов, – отметил Смирнов. – И у нас есть возможность выйти из нее в роли мирового лидера. Для этого нам нужно не ждать, а действовать самим, так сказать играть на опережение. Мы имеем возможность создать самую передовую систему борьбы с допингом. Национальный план по борьбе с допингом позволит России двигаться в правильном направлении. (Елена СОБОЛЬ)