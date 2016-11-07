Виталий Смирнов: "Рассчитываем, что вторая часть доклада Макларена будет более объективной"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Олимпийского комитета Виталий Смирнов рассчитывает, что вторая часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена будет более объективной. В октябре ВАДА сообщило, что Макларен планирует опубликовать вторую часть доклада в начале декабря 2016 года.

– Мы рассчитываем на то, что вторая часть доклада будет более объективной, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Если при подготовке первой части своего доклада Макларен практически ни с кем не встречался, я не знаю, как он его готовил, то все-таки он учитывал это обстоятельство, и у него было несколько встреч, и в том числе я с ним встречался примерно три недели тому назад. Встреча продолжалась около трех часов, и я подробно ему рассказывал о том, на чем держался советский и держится российский спорт, что для нас допинг абсолютно неприемлемое средство для достижения целей в спорте.