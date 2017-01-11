Виталий Смирнов: "Призыв NADO к отстранению России связан с политикой"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что решение национальных антидопинговых агентств (NADO) призвать к отстранению России от международных соревнований – политическое, оно говорит о том, что люди не интересуются процессами, которые проходят в РФ.

Вчера стало известно, что национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов.

– Вне политики вообще ничего не бывает, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – В свое время мне один человек сказал такую вещь: знаешь, к сожалению, Олимпийские игры проходят в високосный год, в год выборов президента США. Я с тех пор это очень хорошо усвоил. Конечно, все связано, взаимосвязано. Во всей этой истории поражает один вопрос – насколько люди не интересуются теми процессами, которые у нас проходят.