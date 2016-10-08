19:20 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Предложение об адекватном количестве проб от WADA для всех стран справедливо"

0
0
0

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов считает, что предложение об адекватном количестве допинг-тестов со стороны ВАДА справедливо.

– Мне кажется очень справедливым предложение о том, чтобы количество всевозможных анализов и тестов, которые применяет WADA, было адекватным для всех спортсменов всех стран, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Это правильное предложение. Конечно, количество проб будет зависеть от того, какая команда, сколько в ней людей, какая это страна.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161008/1110492169.html

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ